Влюбленные женщины. Сезон 1. Серия 9
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Влюбленные женщины (сериал, 2015) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

8.92015, Влюбленные женщины. Сезон 1. Серия 9
Мелодрама18+

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О сериале

Адаптация успешного сериала BBC с популярными российскими актрисами. Екатерина Волкова, Дарья Екамасова, Екатерина Климова и Равшана Куркова в роли подруг детства, которые встречаются спустя много лет. Мама, врач, юрист и риэлтор хотят женского счастья и не знают, что их дружбу ждeт испытание.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Влюбленные женщины»