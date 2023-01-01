Влюбленные женщины
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Влюбленные женщины

Влюбленные женщины (сериал, 2015) смотреть онлайн

8.92015, Влюбленные женщины 1 сезон
Мелодрамы16+

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Сюжет

Адаптация успешного сериала BBC с популярными российскими актрисами. Екатерина Волкова, Дарья Екамасова, Екатерина Климова и Равшана Куркова в роли подруг детства, которые встречаются спустя много лет. Мама, врач, юрист и риэлтор хотят женского счастья и не знают, что их дружбу ждeт испытание.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Влюбленные женщины»

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