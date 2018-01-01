WinkСериалыВлюбленные женщины1-й сезон
Влюбленные женщины (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн
8.92015, Влюбленные женщины. Сезон 1 12 серий
Мелодрама16+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Адаптация успешного сериала BBC с популярными российскими актрисами. Екатерина Волкова, Дарья Екамасова, Екатерина Климова и Равшана Куркова в роли подруг детства, которые встречаются спустя много лет. Мама, врач, юрист и риэлтор хотят женского счастья и не знают, что их дружбу ждeт испытание.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
4.6 IMDb
- Режиссёр
Дмитрий
Лактионов
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актриса
Дарья
Екамасова
- Актриса
Екатерина
Климова
- Актриса
Равшана
Куркова
- Актёр
Антон
Хабаров
- Актёр
Виктор
Логинов
- Актёр
Кирилл
Сафонов
- Актёр
Максим
Дрозд
- ДдАктёр
Джулиано
ди Капуа
- СЭАктёр
Станислав
Эрклиевский
- ММСценарист
Марина
Медникова
- ЮМПродюсер
Юрий
Минзянов
- Продюсер
Влад
Ряшин
- ЛСХудожница
Лина
Синолицая
- Оператор
Михаил
Марков
- Композитор
Олесь
Коровниченко