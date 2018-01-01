Wink
Влюбленные женщины
1-й сезон

Влюбленные женщины (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

8.92015, Влюбленные женщины. Сезон 1 12 серий
Мелодрама16+

О сериале

Адаптация успешного сериала BBC с популярными российскими актрисами. Екатерина Волкова, Дарья Екамасова, Екатерина Климова и Равшана Куркова в роли подруг детства, которые встречаются спустя много лет. Мама, врач, юрист и риэлтор хотят женского счастья и не знают, что их дружбу ждeт испытание.

Страна
Россия, Украина
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Влюбленные женщины»