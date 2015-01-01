Влюбленные женщины. Серия 8
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Влюбленные женщины (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.92015, Влюбленные женщины. Серия 8
Мелодрамы16+

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Сюжет

Адаптация успешного сериала BBC с популярными российскими актрисами. Екатерина Волкова, Дарья Екамасова, Екатерина Климова и Равшана Куркова в роли подруг детства, которые встречаются спустя много лет. Мама, врач, юрист и риэлтор хотят женского счастья и не знают, что их дружбу ждeт испытание.

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Информация

Страна
Россия, Украина
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Влюбленные женщины»

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