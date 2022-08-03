Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 104 смотреть онлайн
О сериале
Миран возвращается домой с Умутом, но Рейян по-прежнему не может простить мужа. Джихан приводит к Азизе свидетеля убийства Хазара и договаривается с женщиной о совместной мести. Тем временем разгневанная Фюсун приказывает собрать слуг, чтобы продолжить войну с Шадоглу. Миран собирается рассказать полиции свою версию трагедии в лесу, чтобы спасти Джихана от тюрьмы.
Узнает ли полиция имя настоящего убийцы Хазара, увидим в 104 эпизоде 3 сезона сериала «Ветреный». Все серии на русском языке ждут вас только на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар