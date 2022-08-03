Миран возвращается домой с Умутом, но Рейян по-прежнему не может простить мужа. Джихан приводит к Азизе свидетеля убийства Хазара и договаривается с женщиной о совместной мести. Тем временем разгневанная Фюсун приказывает собрать слуг, чтобы продолжить войну с Шадоглу. Миран собирается рассказать полиции свою версию трагедии в лесу, чтобы спасти Джихана от тюрьмы.



Узнает ли полиция имя настоящего убийцы Хазара, увидим в 104 эпизоде 3 сезона сериала «Ветреный». Все серии на русском языке ждут вас только на нашем онлайн-сервисе Wink!

