Ветреный. Сезон 3. Серия 104
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Сериалы
Ветреный
3-й сезон
104-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 104 смотреть онлайн

О сериале

Миран возвращается домой с Умутом, но Рейян по-прежнему не может простить мужа. Джихан приводит к Азизе свидетеля убийства Хазара и договаривается с женщиной о совместной мести. Тем временем разгневанная Фюсун приказывает собрать слуг, чтобы продолжить войну с Шадоглу. Миран собирается рассказать полиции свою версию трагедии в лесу, чтобы спасти Джихана от тюрьмы.

Узнает ли полиция имя настоящего убийцы Хазара, увидим в 104 эпизоде 3 сезона сериала «Ветреный». Все серии на русском языке ждут вас только на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»