Сериал Ветреный смотреть онлайн

Сюжет

Остросюжетная мелодрама от режиссера Джема Карджи о чувствах, разуме и мести в турецкой провинции. Для ценителей восточных страстей в духе сериала «Черно-белая любовь». В главных ролях Акын Акынезю, Эбру Шахин и Серхат Тутумлуер.



Молодой успешный бизнесмен Миран Асланбей одержим одной идеей — отомстить семье Шадоглу за смерть родителей. Предприниматель сумел выстроить доверительные отношения с лидером общины Насухом, чтобы вовремя нанести удар в спину, но его план меняется после встречи с красавицей Рейяной. По воле судьбы девушка оказывается наследницей Шадолгу, и теперь Мирану предстоит сделать выбор между любовью и местью.



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