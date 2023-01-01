Сериал Ветреный смотреть онлайн
Сюжет
Остросюжетная мелодрама от режиссера Джема Карджи о чувствах, разуме и мести в турецкой провинции. Для ценителей восточных страстей в духе сериала «Черно-белая любовь». В главных ролях Акын Акынезю, Эбру Шахин и Серхат Тутумлуер.
Молодой успешный бизнесмен Миран Асланбей одержим одной идеей — отомстить семье Шадоглу за смерть родителей. Предприниматель сумел выстроить доверительные отношения с лидером общины Насухом, чтобы вовремя нанести удар в спину, но его план меняется после встречи с красавицей Рейяной. По воле судьбы девушка оказывается наследницей Шадолгу, и теперь Мирану предстоит сделать выбор между любовью и местью.
Что ждет главных героев, смотрите в сериале «Ветреный» с русской озвучкой на видеосервисе Wink в хорошем качестве бесплатно!
Все сезоны сериала Ветреный смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаТурция
ЖанрыДрамы, Мелодрамы, Зарубежные
Рейтинг
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар