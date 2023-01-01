Илай Эркёк

Биография

Илай Эркек — актриса кино и телевидения. Родилась в Стамбуле 7 октября 1993 года. После старшей школы поступила в Стамбульский университет, затем продолжила постигать азы игрового мастерства в престижной Королевской консерватории в Глазго. В течение года жила в Шотландии. Сегодня послужной список Илай Эркек насчитывает 11 проектов. Артистку можно увидеть в фильмах «Эх, ты!», «Первый поцелуй», а также в сериалах «Любовь назло», «Круг», «Любовь моей жизни», «Очередь за нами», «Первый и последний». В 2019 году стартовала мелодрама «Ветреный», где Илай исполнила роль злодейки Ярен.