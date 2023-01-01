Биография

Эбру Шахин — турецкая актриса и певица. Обладательница премий Golden Palm Awards, «Золотая бабочка» и Turkey Youth Awards. Родилась в Стамбуле 18 мая 1994 года. Будучи ребенком увлекалась спортом и профессионально занималась бегом. После окончания школы поступила в Стамбульский университет, затем стала изучать актерское мастерство. Увлекается вокалом, что пригодилось на съемках мелодрамы «Ветреный» — артистка исполнила песни в нескольких эпизодах. В начале карьеры Эбру Шахин появилась в картине «Мой отец». В 2017 году прошла кастинг в сериал «Стамбульская невеста», а затем — в проекты «Запретный плод» и «Неосознанная любовь». Сыграла ведущую роль в многосерийных фильмах «Легенда» и «Ветреный». Последний транслировался в 125 странах и завоевал любовь телезрителей по всему миру.