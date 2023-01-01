Биография

Сердар Озер — турецкий актер кино и телевидения. Родился в Стамбуле 21 января 1980 года. После школы будущий артист не сразу стал обучаться сценическому мастерству. Родители видели его медиком, но в итоге он поступил на факультет туризма в Американский университет Гирне. После окончания вуза начал проходить кастинги, чтобы реализовать давнюю мечту. В 2003 году Сердар Озер снялся в сериале «Хекимоглу». После дебюта последовали другие проекты, например, «Тлеющий кокон», «Д@ббе», «Любовь против судьбы», «Отважный и красавица», «Основание: Осман». В 2019 году на экраны вышла многосерийная мелодрама «Ветреный», завоевавшая любовь телезрителей по всему миру.