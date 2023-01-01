Биография

Серхат Тутумлуер — турецкий актер театра, телевидения и кино. Обладатель премий Istanbul International Film Festival и Sadri Alisik Theatre and Cinema. Родился в городе Эскишехир 29 июня 1972 года. Будущий артист изучал социологию в Стамбульском университете. Спустя время переехал в Анкару, где окончил театральное училище. Воплотил в жизнь больше 20 ролей на сцене, участвовал в постановках «Гамлет», «Джордано Бруно» и других. Сегодня фильмография Серхата Тутумлуера насчитывает 21 роль. Актер снялся в картинах «Магия», «Край неба», «Промежуток», «Машина революции», «Черное и белое», «Внутри». Также его можно увидеть в сериалах «Невеста», «Ты моя родина», «Великий сыщик Филинта». В 2019 году на экраны вышла мелодрама «Ветреный», где Серхат исполнил роль отца главной героини.