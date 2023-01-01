Биография

Маджит Сонкан — турецкий актер театра, кино и телевидения. Родился в Измире в 1953 году. После окончания факультета изобразительных искусств начал сценическую карьеру. Играл в постановках театров Стамбула, Измира и Бурсы. Также принимал участие в заграничных спектаклях. Впервые на экране Маджит Сонкан появился в 1982 году, сыграв в сериале Dost Eller. Кроме того, его можно увидеть в таких картинах, как «Романтика смерти», «Восемь дней Дилбер», «Я видел Солнце», «Чукур», «Караоглан», «Затаив дыхание». В 2019 году начался показ многосерийной мелодрамы «Ветреный», где актер исполнил главную роль — властного главы семьи Насуха.