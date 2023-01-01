Биография

Фериде Четин — турецкая актриса и режиссер. Лауреат премии Adana Film Festival. Родилась в Стамбуле 5 ноября 1980 года. После окончания школы поступила в Стамбульский университет, а позже продолжила обучение в аспирантуре Университета Мармара. Пишет статьи на тему кинематографа, которые регулярно публикуют в журналах. Сегодня фильмография Фериде Четин насчитывает более 20 проектов. Ее дебютной работой стала драма «Две девушки», покорившая критиков. Также актрису можно увидеть в сериалах «Любовь и наказания», «Услышь меня». Российскому зрителю известна по роли Зехры в мелодраме «Ветреный».