Биография

Айшегюль Гюнай — актриса кино и телевидения. Родилась в городе Эскишехире 9 ноября 1969 года. В юности окончила Анатолийский университет, училась на театральном факультете. Долгое время работала на телевидении как ведущей, так и продюсером. Сегодня фильмография Айшегюль Гюнай насчитывает более 15 проектов. Артистка сыграла в многосерийных картинах «Небесная любовь», «Пора тюльпанов», «Никогда не откажусь», «Основание: Осман». Российскому зрителю известна по роли злодейки Фюсун Асланбей в мелодраме «Ветреный».