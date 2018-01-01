Ветреный 3 Сезон смотреть онлайн

Завершающая часть турецкого сериала об опасной любви, преодолевающей все преграды. Оставайтесь с нами, если не терпится узнать развязку истории Мирана и Рейян — «Ветреный», 3 сезон уже доступен на Wink!



В третьем сезоне проекта Миран возвращается к любимой, понимая, что не способен жить без нее. Вместе супруги решают уехать из Мидьята, где они пережили столько горя и мучений. Однако бабушка Азизе вновь вставляет им палки в колеса. Кроме того, и у родителей героев не все гладко. Тем временем в городе появляется старший наследник Асланбеев...



Смогут ли Рейян и Миран оставить в прошлом семейные распри, скандалы и даже убийства и начать новую жизнь? Отпустит ли их семья и призраки пережитого? Узнайте, каким будет финал этой сложной истории, начавшейся с мести и завершившейся любовью, в заключительном сезоне проекта. Сериал «Ветреный», 3 сезон можно смотреть онлайн на Wink.

