Ветреный. Сезон 2. Серия 96
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
96-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 96 смотреть онлайн

О сериале

Азизе понимает, что внучка подставляет ее, и просит Махмута присматривать за ней. Миран пытается найти Рейян, но тщетно — девушка пропала. Однако Фырат обнаруживает Рейян на вокзале и просит прощения за грехи прошлого. Шюкран увозит наследницу Шадоглу обратно в деревню и предлагает временно пожить вместе. Тем временем Элиф снимает обручальное кольцо, понимая, что Азат никогда не полюбит ее.

Бросит ли Элиф любимого, узнаем в очередном эпизоде мелодрамы «Ветреный» — 96 серия доступна без рекламы на нашем онлайн-сервисе Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»