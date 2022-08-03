Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 96 смотреть онлайн
О сериале
Азизе понимает, что внучка подставляет ее, и просит Махмута присматривать за ней. Миран пытается найти Рейян, но тщетно — девушка пропала. Однако Фырат обнаруживает Рейян на вокзале и просит прощения за грехи прошлого. Шюкран увозит наследницу Шадоглу обратно в деревню и предлагает временно пожить вместе. Тем временем Элиф снимает обручальное кольцо, понимая, что Азат никогда не полюбит ее.
Бросит ли Элиф любимого, узнаем в очередном эпизоде мелодрамы «Ветреный» — 96 серия доступна без рекламы на нашем онлайн-сервисе Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар