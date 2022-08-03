Азизе понимает, что внучка подставляет ее, и просит Махмута присматривать за ней. Миран пытается найти Рейян, но тщетно — девушка пропала. Однако Фырат обнаруживает Рейян на вокзале и просит прощения за грехи прошлого. Шюкран увозит наследницу Шадоглу обратно в деревню и предлагает временно пожить вместе. Тем временем Элиф снимает обручальное кольцо, понимая, что Азат никогда не полюбит ее.



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