Ветреный 2 Сезон смотреть онлайн
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О сериале
Продолжение запутанной и трагической истории любви и вражды между влиятельными семьями. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Ветреный», 2 сезон.
Миран и Рейян понимают, что любят друг друга, и борются за свое счастье. Бизнесмен делает любимой предложение, однако получает отказ. На Мирана совершают неожиданное покушение, и Рейян наконец понимает, как он дорог ей. Влюбленные планируют свадьбу, но родители девушки и бабушка Мирана настроены воинственно. Азизе намерена помешать союзу любой ценой, ведь она ведет свою игру. Тем временем правда о смерти родителей Мирана начинает понемногу всплывать, хотя в нее сложно поверить. Отец Рейян стремится доказать свою невиновность.
Кому Миран должен отомстить на самом деле? Узнайте в продолжении захватывающей истории — смотреть «Ветреный», 2 сезон можно в хорошем качестве на Wink.
Рейтинг
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар