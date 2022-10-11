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Ветреный
2-й сезон

Ветреный 2 Сезон смотреть онлайн

9.22019, Hercai 100 серий
Драма, Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Продолжение запутанной и трагической истории любви и вражды между влиятельными семьями. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Ветреный», 2 сезон.

Миран и Рейян понимают, что любят друг друга, и борются за свое счастье. Бизнесмен делает любимой предложение, однако получает отказ. На Мирана совершают неожиданное покушение, и Рейян наконец понимает, как он дорог ей. Влюбленные планируют свадьбу, но родители девушки и бабушка Мирана настроены воинственно. Азизе намерена помешать союзу любой ценой, ведь она ведет свою игру. Тем временем правда о смерти родителей Мирана начинает понемногу всплывать, хотя в нее сложно поверить. Отец Рейян стремится доказать свою невиновность.

Кому Миран должен отомстить на самом деле? Узнайте в продолжении захватывающей истории — смотреть «Ветреный», 2 сезон можно в хорошем качестве на Wink.

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»