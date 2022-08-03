Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 90 смотреть онлайн
О сериале
Хазар приезжает вместе с Гюль в деревню, чтобы провести время с Рейян и Мираном. Гости бабушки Шюкран находят старый магнитофон, на котором оказывается запись разговора молодой Дильшах с подругой, что становится еще одним ключом к разгадке прошлого. Между тем Ярен устраивает истерику по поводу надвигающейся свадьбы с Харуном и выдает один из главных секретов Шадоглу.
Что же рассказала Ярен членам семьи, узнаете в новом эпизоде сериала «Ветреный» — 90 серия на русском языке доступна на нашем онлайн-сервисе Wink прямо сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар