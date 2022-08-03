Ветреный. Сезон 2. Серия 90
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Сериалы
Ветреный
2-й сезон
90-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 90 смотреть онлайн

О сериале

Хазар приезжает вместе с Гюль в деревню, чтобы провести время с Рейян и Мираном. Гости бабушки Шюкран находят старый магнитофон, на котором оказывается запись разговора молодой Дильшах с подругой, что становится еще одним ключом к разгадке прошлого. Между тем Ярен устраивает истерику по поводу надвигающейся свадьбы с Харуном и выдает один из главных секретов Шадоглу.

Что же рассказала Ярен членам семьи, узнаете в новом эпизоде сериала «Ветреный» — 90 серия на русском языке доступна на нашем онлайн-сервисе Wink прямо сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»