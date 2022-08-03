Хазар приезжает вместе с Гюль в деревню, чтобы провести время с Рейян и Мираном. Гости бабушки Шюкран находят старый магнитофон, на котором оказывается запись разговора молодой Дильшах с подругой, что становится еще одним ключом к разгадке прошлого. Между тем Ярен устраивает истерику по поводу надвигающейся свадьбы с Харуном и выдает один из главных секретов Шадоглу.



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