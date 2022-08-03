Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 82 смотреть онлайн
О сериале
Азизе рассчитывает на то, что Миран разозлится на Шюкран из-за ее общения с Шадоглу. В Стамбуле Асланбей узнает, что его люди нашли того, кто занимался делом об убийстве Дильшах и Мехмета. Однако поговорить с бывшим сотрудником полиции оказывается не так просто. Тем временем в Мидьяте очередной переполох — Шюкран покидает дом Азизе и уходит вместе с Хазаром.
Как отреагирует Миран на поступок бабушки, узнаем в 82 серии 2 сезона турецкой мелодрамы. Смотреть онлайн «Ветреный» на русском языке можно на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар