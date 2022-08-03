Азизе рассчитывает на то, что Миран разозлится на Шюкран из-за ее общения с Шадоглу. В Стамбуле Асланбей узнает, что его люди нашли того, кто занимался делом об убийстве Дильшах и Мехмета. Однако поговорить с бывшим сотрудником полиции оказывается не так просто. Тем временем в Мидьяте очередной переполох — Шюкран покидает дом Азизе и уходит вместе с Хазаром.



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