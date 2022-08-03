Ветреный. Сезон 2. Серия 82
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
82-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 82 смотреть онлайн

О сериале

Азизе рассчитывает на то, что Миран разозлится на Шюкран из-за ее общения с Шадоглу. В Стамбуле Асланбей узнает, что его люди нашли того, кто занимался делом об убийстве Дильшах и Мехмета. Однако поговорить с бывшим сотрудником полиции оказывается не так просто. Тем временем в Мидьяте очередной переполох — Шюкран покидает дом Азизе и уходит вместе с Хазаром.

Как отреагирует Миран на поступок бабушки, узнаем в 82 серии 2 сезона турецкой мелодрамы. Смотреть онлайн «Ветреный» на русском языке можно на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»