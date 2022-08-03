Генюль внезапно приходит на совет директоров, но просит Азизе поговорить с ней перед голосованием. Она ставит условие бабушке: либо та рассказывает ей правду о спасенном брате, либо не получает место председателя. Миран показывает Хазару все имеющиеся записки от анонима — мужчины решают вместе искать их отправителя, чтобы разоблачить Азизе. Рейян же прилетает в город своей мечты.



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