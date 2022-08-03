Ветреный. Сезон 2. Серия 78
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
78-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 78 смотреть онлайн

О сериале

Генюль внезапно приходит на совет директоров, но просит Азизе поговорить с ней перед голосованием. Она ставит условие бабушке: либо та рассказывает ей правду о спасенном брате, либо не получает место председателя. Миран показывает Хазару все имеющиеся записки от анонима — мужчины решают вместе искать их отправителя, чтобы разоблачить Азизе. Рейян же прилетает в город своей мечты.

Кто и куда привез девушку, увидим в 78 серии 2 сезона сериала «Ветреный». Смотреть без рекламы турецкую мелодраму можно на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»