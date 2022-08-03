Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 78 смотреть онлайн
О сериале
Генюль внезапно приходит на совет директоров, но просит Азизе поговорить с ней перед голосованием. Она ставит условие бабушке: либо та рассказывает ей правду о спасенном брате, либо не получает место председателя. Миран показывает Хазару все имеющиеся записки от анонима — мужчины решают вместе искать их отправителя, чтобы разоблачить Азизе. Рейян же прилетает в город своей мечты.
Кто и куда привез девушку, увидим в 78 серии 2 сезона сериала «Ветреный». Смотреть без рекламы турецкую мелодраму можно на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар