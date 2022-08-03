Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн

Утро в особняке Асланбеев начинается с ссоры — Султан и Генюль отказываются завтракать вместе с Рейян. Миран узнает, что кто-то отогнал его обстрелянную машину, и подозревает в этом свою бабушку. Хазар предлагает Асланбею помощь в расследовании похищения, но молодой человек отказывается. Тем временем Элиф сообщает Азату, что его двоюродная сестра нашлась.



