Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн
О сериале
Утро в особняке Асланбеев начинается с ссоры — Султан и Генюль отказываются завтракать вместе с Рейян. Миран узнает, что кто-то отогнал его обстрелянную машину, и подозревает в этом свою бабушку. Хазар предлагает Асланбею помощь в расследовании похищения, но молодой человек отказывается. Тем временем Элиф сообщает Азату, что его двоюродная сестра нашлась.
Сможет ли Миран найти общий язык с Хазаром, узнаем во 2 сезоне сериала «Ветреный» — 14 серия на русском языке доступна только на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар