Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн

Ветреный. Сезон 2. Серия 14
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама16+

Утро в особняке Асланбеев начинается с ссоры — Султан и Генюль отказываются завтракать вместе с Рейян. Миран узнает, что кто-то отогнал его обстрелянную машину, и подозревает в этом свою бабушку. Хазар предлагает Асланбею помощь в расследовании похищения, но молодой человек отказывается. Тем временем Элиф сообщает Азату, что его двоюродная сестра нашлась.

Сможет ли Миран найти общий язык с Хазаром, узнаем во 2 сезоне сериала «Ветреный» — 14 серия на русском языке доступна только на нашем онлайн-сервисе Wink!

Турция
Драма, Мелодрама
41 мин / 00:41

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

