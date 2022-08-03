Ветреный. Сезон 1. Серия 17
Wink
Сериалы
Ветреный
1-й сезон
17-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

О сериале

Миран убеждает Зехру, что Хазар не просто так доверил ему дочь, и закрывает перед ней дверь. Родители Рейян, желая спасти свою семью, решают совершить побег и начинают обдумывать план действий. Между тем наследница Шадоглу чуть не лишается жизни в особняке семьи Асланбей, и Миран хочет немедленно отыскать несостоявшегося убийцу. Но улики пропадают из спальни в самый неподходящий момент.

Кто мечтает забрать жизнь у Рейян, узнаем в новом эпизоде сериала «Ветреный» — 17 серия 1 сезона уже доступна на Wink по подписке прямо сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»