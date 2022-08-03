Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн
О сериале
Миран убеждает Зехру, что Хазар не просто так доверил ему дочь, и закрывает перед ней дверь. Родители Рейян, желая спасти свою семью, решают совершить побег и начинают обдумывать план действий. Между тем наследница Шадоглу чуть не лишается жизни в особняке семьи Асланбей, и Миран хочет немедленно отыскать несостоявшегося убийцу. Но улики пропадают из спальни в самый неподходящий момент.
Кто мечтает забрать жизнь у Рейян, узнаем в новом эпизоде сериала «Ветреный» — 17 серия 1 сезона уже доступна на Wink по подписке прямо сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар