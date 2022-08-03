Миран убеждает Зехру, что Хазар не просто так доверил ему дочь, и закрывает перед ней дверь. Родители Рейян, желая спасти свою семью, решают совершить побег и начинают обдумывать план действий. Между тем наследница Шадоглу чуть не лишается жизни в особняке семьи Асланбей, и Миран хочет немедленно отыскать несостоявшегося убийцу. Но улики пропадают из спальни в самый неподходящий момент.



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