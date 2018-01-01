Ветреный 1 Сезон смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Пройти путь от мести до любви. Турецкий проект-экранизация романа о двух противоборствующих семьях «Ветреный» — 1 сезон смотрите на Wink.
Первый сезон сериала рассказывает историю молодого человека с горьким прошлым. Миран Асланбей всю жизнь мечтал отомстить за гибель родителей. Чтобы подобраться к семье Шадоглу, виновной в произошедшем, бизнесмен решает жениться на внучке главы семейства. Рейян влюбляется в молодого человека с первого взгляда, только вот он сам не может устоять перед девушкой. Ситуацию усложняют семейные распри, тайные схемы и ревность близких. Свадьба Мирана и Рейян не только не сделает их счастливыми, но и станет причиной настоящей войны между кланами.
Сможет ли жаждущий мести Миран исполнить свои намерения? Будут ли герои вместе? Оставайтесь на портале Wink,чтобы смотреть сериал «Ветреный» — 1 сезон уже ждет вас онлайн!
Рейтинг
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар