Ветреный 1 Сезон смотреть онлайн

Пройти путь от мести до любви. Турецкий проект-экранизация романа о двух противоборствующих семьях «Ветреный» — 1 сезон смотрите на Wink.



Первый сезон сериала рассказывает историю молодого человека с горьким прошлым. Миран Асланбей всю жизнь мечтал отомстить за гибель родителей. Чтобы подобраться к семье Шадоглу, виновной в произошедшем, бизнесмен решает жениться на внучке главы семейства. Рейян влюбляется в молодого человека с первого взгляда, только вот он сам не может устоять перед девушкой. Ситуацию усложняют семейные распри, тайные схемы и ревность близких. Свадьба Мирана и Рейян не только не сделает их счастливыми, но и станет причиной настоящей войны между кланами.



Сможет ли жаждущий мести Миран исполнить свои намерения? Будут ли герои вместе? Оставайтесь на портале Wink,чтобы смотреть сериал «Ветреный» — 1 сезон уже ждет вас онлайн!

