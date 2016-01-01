Вечный отпуск. Серия 23
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Вечный отпуск
1-й сезон
23-я серия

Вечный отпуск (сериал, 2016) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн бесплатно

8.82016, Вечный отпуск. Серия 23
Комедии16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Андрей Соколов и Саша Кравцова познакомились на теплоходе. Он работал помощником капитана, а она с размахом отмечала день рождения. Вечеринка оказалась настолько зажигательной, что корабль сгорел. Андрей потерял работу, а Сашу в воспитательных целях папа-олигарх отправляет работать горничной на один из своих круизных лайнеров.

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Информация

Страна
Россия, Украина
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вечный отпуск»

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