Вечный отпуск (сериал, 2016) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн бесплатно

Андрей Соколов и Саша Кравцова познакомились на теплоходе. Он работал помощником капитана, а она с размахом отмечала день рождения. Вечеринка оказалась настолько зажигательной, что корабль сгорел. Андрей потерял работу, а Сашу в воспитательных целях папа-олигарх отправляет работать горничной на один из своих круизных лайнеров.

