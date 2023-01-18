WinkСериалыВ ритме танго1-й сезон9-я серия
В ритме танго (сериал, 2006) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно
8.52006, В ритме танго. Сезон 1. Серия 9
Драма, Мелодрама18+
Сезоны и серии
- 18+50 мин
В ритме танго
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+53 мин
В ритме танго
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+53 мин
В ритме танго
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+51 мин
В ритме танго
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+48 мин
В ритме танго
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+49 мин
В ритме танго
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+50 мин
В ритме танго
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+52 мин
В ритме танго
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+52 мин
В ритме танго
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+50 мин
В ритме танго
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+50 мин
В ритме танго
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+51 мин
В ритме танго
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+50 мин
В ритме танго
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+51 мин
В ритме танго
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+49 мин
В ритме танго
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+49 мин
В ритме танго
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Наталья Соланос приезжает в Москву с мужем Энрике Рамиресом — перспективным нападающим аргентинского футбольного клуба. Он приглашён по контракту одного из старейших и прославленных российских клубов «Авиатор», положение которого после чемпионата страны стало критическим.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Александр
Павловский
- НОАктриса
Наталия
Орейро
- АПАктёр
Артем
Панчик
- Актёр
Андрей
Смоляков
- Актриса
Ольга
Погодина
- ВНАктёр
Валерий
Николаев
- Актёр
Лев
Дуров
- АЯАктёр
Александр
Яковлев
- МПАктёр
Максим
Покровский
- АПАктёр
Александр
Прудников
- Актёр
Александр
Фисенко
- РШПродюсер
Римма
Шульгина
- Продюсер
Ксения
Соколова
- НСПродюсер
Надежда
Соловьева
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Иванова
- АМАктёр дубляжа
Артем
Маликов
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЛЛХудожница
Лариса
Лебедева
- ВЗМонтажёр
Владимир
Зимин
- ААОператор
Александр
Алешников
- ВМКомпозитор
Валерий
Мягких