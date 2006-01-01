В ритме танго. Сезон 1. Серия 5
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В ритме танго (сериал, 2006) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.52006, В ритме танго. Сезон 1. Серия 5
Драмы, Мелодрамы18+

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Сюжет

Наталья Соланос приезжает в Москву с мужем Энрике Рамиресом — перспективным нападающим аргентинского футбольного клуба. Он приглашён по контракту одного из старейших и прославленных российских клубов «Авиатор», положение которого после чемпионата страны стало критическим.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «В ритме танго»

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