В ритме танго. Сезон 1. Серия 3
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В ритме танго
1-й сезон
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В ритме танго (сериал, 2006) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

8.52006, В ритме танго. Сезон 1. Серия 3
Драма, Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Наталья Соланос приезжает в Москву с мужем Энрике Рамиресом — перспективным нападающим аргентинского футбольного клуба. Он приглашён по контракту одного из старейших и прославленных российских клубов «Авиатор», положение которого после чемпионата страны стало критическим.

Страна
Россия, Аргентина
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «В ритме танго»