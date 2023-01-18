Наталья Соланос приезжает в Москву с мужем Энрике Рамиресом — перспективным нападающим аргентинского футбольного клуба. Он приглашён по контракту одного из старейших и прославленных российских клубов «Авиатор», положение которого после чемпионата страны стало критическим.

