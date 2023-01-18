В ритме танго. Сезон 1. Серия 15
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В ритме танго
1-й сезон
15-я серия

В ритме танго (сериал, 2006) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

8.52006, В ритме танго. Сезон 1. Серия 15
Драма, Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Наталья Соланос приезжает в Москву с мужем Энрике Рамиресом — перспективным нападающим аргентинского футбольного клуба. Он приглашён по контракту одного из старейших и прославленных российских клубов «Авиатор», положение которого после чемпионата страны стало критическим.

Страна
Россия, Аргентина
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «В ритме танго»