WinkСериалыВ ритме танго1-й сезон1-я серия
В ритме танго (сериал, 2006) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.52006, В ритме танго. Сезон 1. Серия 1
Драма, Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Наталья Соланос приезжает в Москву с мужем Энрике Рамиресом — перспективным нападающим аргентинского футбольного клуба. Он приглашён по контракту одного из старейших и прославленных российских клубов «Авиатор», положение которого после чемпионата страны стало критическим.
Сериал В ритме танго 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Александр
Павловский
- НОАктриса
Наталия
Орейро
- АПАктёр
Артем
Панчик
- Актёр
Андрей
Смоляков
- Актриса
Ольга
Погодина
- ВНАктёр
Валерий
Николаев
- Актёр
Лев
Дуров
- АЯАктёр
Александр
Яковлев
- МПАктёр
Максим
Покровский
- АПАктёр
Александр
Прудников
- Актёр
Александр
Фисенко
- РШПродюсер
Римма
Шульгина
- Продюсер
Ксения
Соколова
- НСПродюсер
Надежда
Соловьева
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Иванова
- АМАктёр дубляжа
Артем
Маликов
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЛЛХудожница
Лариса
Лебедева
- ВЗМонтажёр
Владимир
Зимин
- ААОператор
Александр
Алешников
- ВМКомпозитор
Валерий
Мягких