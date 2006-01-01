В ритме танго (сериал, 2006) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

В ритме танго. Сезон 1. Серия 1
В ритме танго (сериал, 2006) сезон 1 серия 1

Драма, Мелодрама18+

О сериале

Наталья Соланос приезжает в Москву с мужем Энрике Рамиресом — перспективным нападающим аргентинского футбольного клуба. Он приглашён по контракту одного из старейших и прославленных российских клубов «Авиатор», положение которого после чемпионата страны стало критическим.

Россия
Криминал, Драма, Мелодрама
SD
49 мин / 00:49

6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

