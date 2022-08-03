WinkСериалыУбить Сталина1-й сезон8-я серия
Убить Сталина (сериал, 2013) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
2013, Убить Сталина. Серия 8
Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Осень 1941-го года. Немцы подходят к Москве, положение на фронте очень тяжелое, врага едва удается сдерживать. Руководство рейха решает нанести коварный удар – убить Сталина. На пути врага встают умные и смелые сотрудники МГБ СССР.
ЖанрДетектив
КачествоSD
Время51 мин / 00:51
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.1 IMDb
- СГРежиссёр
Сергей
Гинзбург
- Актёр
Александр
Домогаров
- Актриса
Екатерина
Вилкова
- Актёр
Михаил
Пореченков
- Актёр
Павел
Трубинер
- Актёр
Адам
Булгучев
- Актёр
Василий
Мищенко
- Актёр
Азамат
Нигманов
- Актёр
Ярослав
Жалнин
- Актёр
Евгений
Миллер
- Актёр
Игорь
Хрипунов
- ИТСценарист
Игорь
Тер-Карапетов
- Продюсер
Влад
Ряшин
- Продюсер
Андрей
Анохин
- Продюсер
Денис
Константинов
- ЮКХудожник
Юрий
Константинов
- ЖЛХудожница
Жанна
Ланина
- КМХудожница
Ксения
Маврина
- ДДХудожник
Дмитрий
Докторов
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- ИММонтажёр
Ирина
Мичурина
- ВСОператор
Василий
Сикачинский
- ГМКомпозитор
Глеб
Матвейчук
- АККомпозитор
Андрей
Комиссаров