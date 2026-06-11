Простой парень по кличке Сундук из-за любви к своей деревне Антоновка постоянно попадает в передряги. На этот раз, он не смог пройти мимо острой проблемы — незаконное загрязнение территорий мусором. Сундук, понимая, что местная власть занимает позицию «не вижу проблему — нет проблемы», берет инициативу в свои руки и устраивает чемпионат по рыбалке, чтобы привлечь внимание общественности. Соревнование становится популярным, но Сундук наживает врага в лице организатора свалки, который ради своих корыстных целей, готов пойти на все, чтобы прекратить чемпионат в Антоновке.

