Паренек из деревни пытается остановить экологическую катастрофу. Сериал «Тяни, Сундук» — добрая комедия о любви к природе от создателей «Зёмы».



Денису по кличке Сундук уже 30 лет, но он не спешит устраиваться на работу и больше любит ездить с друзьями на рыбалку. Но в реке становится все больше мусора, и жителям, а в особенности администрации наплевать, что деревня постепенно превращается в свалку. Сундук решает взять ситуацию в свои руки: сначала записывает видео для ДиКаприо, известного активиста по защите дикой природы, а потом и вовсе устраивает соревнования по рыбалке, чтобы привлечь к проблеме общественное внимание. Однако теперь у Сундука появляются враги, которым очень не по нраву его рвение.



Получится ли у Дениса спасти речку, вы узнаете из сериала «Тяни, Сундук» (2022). Включайте комедию о природном активизме на видеосервисе Wink.

