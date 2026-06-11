Тяни, Сундук. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Тяни, Сундук
1-й сезон
10-я серия
9.02022, Тяни, Сундук. Сезон 1. Серия 10
Комедия18+
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Тяни, Сундук (сериал, 2022) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Простой парень по кличке Сундук из-за любви к своей деревне Антоновка постоянно попадает в передряги. На этот раз, он не смог пройти мимо острой проблемы — незаконное загрязнение территорий мусором. Сундук, понимая, что местная власть занимает позицию «не вижу проблему — нет проблемы», берет инициативу в свои руки и устраивает чемпионат по рыбалке, чтобы привлечь внимание общественности. Соревнование становится популярным, но Сундук наживает врага в лице организатора свалки, который ради своих корыстных целей, готов пойти на все, чтобы прекратить чемпионат в Антоновке.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
14 мин / 00:14

Рейтинг

6.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Тяни, Сундук»