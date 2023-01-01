Биография

Артур Магасумов — сценарист. Родился в Пензе 13 августа 1987 года. Еще со школьной скамьи парень отличался хорошей фантазией и умел превратить любой рассказ в увлекательную историю с огромным количеством деталей и шуток. Окончив школу, Артур поступил в ПензГТУ, в котором одногруппники заметили его искрометное чувство юмора и пригласили в команду КВН «Наше время». Опыт в написании шуток позволил парню раскрыть в себе талант сценариста и поучаствовать в российском шоу телеканала ТНТ «Comedy Баттл». В 2017 году Артур Магасумов начал сотрудничать с Семеном Молокановым и создал сценарий к новогоднему спецэпизоду бандитского веб-сериала «Зема».