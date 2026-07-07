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Wink
Сериалы
Тяни, Сундук
Актёры и съёмочная группа сериала «Тяни, Сундук»
Актёры и съёмочная группа сериала «Тяни, Сундук»
Режиссёры
Роман Фокин
Режиссёр
Актёры
Денис Сундуков
Актёр
Артём Бординов
Актёр
Мария Абрамова
Актриса
Даша
Семён Молоканов
Актёр
Полина Ряшко
Актриса
Василиса Макарова
Актриса
Катя
Евгения Розанова
Актриса
Ленка
Екатерина Соломатина
Актриса
Владимир Афанасьев
Актёр
бизнесмен
Иван Оранский
Актёр
Владимир Тюрин
Актёр
Михаил Савин
Актёр
Сценаристы
Антон Николаенко
Сценарист
Иван Забегаев
Сценарист
Семён Молоканов
Сценарист
Артур Магасумов
Сценарист
Продюсеры
Сергей Косинский
Продюсер
Борис Ханчалян
Продюсер
Антон Карпушкин
Продюсер
Семён Молоканов
Продюсер
Никита Теплов
Продюсер
Артур Магасумов
Продюсер
Антон Просвирнин
Продюсер
Художники
Георгий Банюк
Художник
Анна Кашникова
Художница
Монтажёры
Александр Амиров
Монтажёр
Операторы
Илья Гризенко
Оператор
Композиторы
Антон Просвирнин
Композитор