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Тяни, Сундук
Актёры и съёмочная группа сериала «Тяни, Сундук»

Актёры и съёмочная группа сериала «Тяни, Сундук»

Режиссёры

Роман Фокин

Роман Фокин

Режиссёр

Актёры

Денис Сундуков

Денис Сундуков

Актёр
Артём Бординов

Артём Бординов

Актёр
Мария Абрамова

Мария Абрамова

АктрисаДаша
Семён Молоканов

Семён Молоканов

Актёр
Полина Ряшко

Полина Ряшко

Актриса
Василиса Макарова

Василиса Макарова

АктрисаКатя
Евгения Розанова

Евгения Розанова

АктрисаЛенка
Екатерина Соломатина

Екатерина Соломатина

Актриса
Владимир Афанасьев

Владимир Афанасьев

Актёрбизнесмен
Иван Оранский

Иван Оранский

Актёр
Владимир Тюрин

Владимир Тюрин

Актёр
Михаил Савин

Михаил Савин

Актёр

Сценаристы

Антон Николаенко

Антон Николаенко

Сценарист
Иван Забегаев

Иван Забегаев

Сценарист
Семён Молоканов

Семён Молоканов

Сценарист
Артур Магасумов

Артур Магасумов

Сценарист

Продюсеры

Сергей Косинский

Сергей Косинский

Продюсер
Борис Ханчалян

Борис Ханчалян

Продюсер
Антон Карпушкин

Антон Карпушкин

Продюсер
Семён Молоканов

Семён Молоканов

Продюсер
Никита Теплов

Никита Теплов

Продюсер
Артур Магасумов

Артур Магасумов

Продюсер
Антон Просвирнин

Антон Просвирнин

Продюсер

Художники

Георгий Банюк

Георгий Банюк

Художник
Анна Кашникова

Анна Кашникова

Художница

Монтажёры

Александр Амиров

Александр Амиров

Монтажёр

Операторы

Илья Гризенко

Илья Гризенко

Оператор

Композиторы

Антон Просвирнин

Антон Просвирнин

Композитор