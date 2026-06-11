Тяни, Сундук (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+16 мин
Тяни, Сундук
Сезон 1 Серия 1
- 18+18 мин
Тяни, Сундук
Сезон 1 Серия 2
- 18+20 мин
Тяни, Сундук
Сезон 1 Серия 3
- 18+17 мин
Тяни, Сундук
Сезон 1 Серия 4
- 18+17 мин
Тяни, Сундук
Сезон 1 Серия 5
- 18+18 мин
Тяни, Сундук
Сезон 1 Серия 6
- 18+17 мин
Тяни, Сундук
Сезон 1 Серия 7
- 18+16 мин
Тяни, Сундук
Сезон 1 Серия 8
- 18+17 мин
Тяни, Сундук
Сезон 1 Серия 9
- 18+15 мин
Тяни, Сундук
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Паренек из деревни пытается остановить экологическую катастрофу. Сериал «Тяни, Сундук» — добрая комедия о любви к природе от создателей «Зёмы».
Денису по кличке Сундук уже 30 лет, но он не спешит устраиваться на работу и больше любит ездить с друзьями на рыбалку. Но в реке становится все больше мусора, и жителям, а в особенности администрации наплевать, что деревня постепенно превращается в свалку. Сундук решает взять ситуацию в свои руки: сначала записывает видео для ДиКаприо, известного активиста по защите дикой природы, а потом и вовсе устраивает соревнования по рыбалке, чтобы привлечь к проблеме общественное внимание. Однако теперь у Сундука появляются враги, которым очень не по нраву его рвение.
Получится ли у Дениса спасти речку, вы узнаете из сериала «Тяни, Сундук» (2022). Включайте комедию о природном активизме на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- РФРежиссёр
Роман
Фокин
- Актёр
Денис
Сундуков
- Актёр
Артём
Бординов
- МААктриса
Мария
Абрамова
- Актёр
Семён
Молоканов
- ПРАктриса
Полина
Ряшко
- ВМАктриса
Василиса
Макарова
- ЕРАктриса
Евгения
Розанова
- ЕСАктриса
Екатерина
Соломатина
- ВААктёр
Владимир
Афанасьев
- ИОАктёр
Иван
Оранский
- ВТАктёр
Владимир
Тюрин
- МСАктёр
Михаил
Савин
- АНСценарист
Антон
Николаенко
- ИЗСценарист
Иван
Забегаев
- Сценарист
Семён
Молоканов
- Сценарист
Артур
Магасумов
- СКПродюсер
Сергей
Косинский
- БХПродюсер
Борис
Ханчалян
- Продюсер
Антон
Карпушкин
- Продюсер
Семён
Молоканов
- НТПродюсер
Никита
Теплов
- Продюсер
Артур
Магасумов
- Продюсер
Антон
Просвирнин
- ГБХудожник
Георгий
Банюк
- АКХудожница
Анна
Кашникова
- ААМонтажёр
Александр
Амиров
- Оператор
Илья
Гризенко
- Композитор
Антон
Просвирнин