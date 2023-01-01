Твин Пикс. Сезон 2. Серия 22
Wink
Сериалы
Твин Пикс
2-й сезон
22-я серия
8.91990, Twin Peaks
Триллеры, Криминал18+
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Твин Пикс (сериал, 1990) сезон 2 серия 22 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Культовый сериал Дэвида Линча. В тихом американском городке на берег реки выносит труп местной звезды Лоры Палмер — главной умницы и красавицы школы, помогавшей всей округе. Расследовать дело приезжает агент ФБР Дэйл Купер, которому предстоит раскрыть мрачные тайны Твин Пикса и убитой.

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Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Твин Пикс»