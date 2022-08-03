Твин Пикс (сериал, 1990) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн

Твин Пикс. Сезон 2. Серия 13
8.91990, Twin Peaks
Триллер, Мистика18+
О сериале

Культовый сериал Дэвида Линча. В тихом американском городке на берег реки выносит труп местной звезды Лоры Палмер — главной умницы и красавицы школы, помогавшей всей округе. Расследовать дело приезжает агент ФБР Дэйл Купер, которому предстоит раскрыть мрачные тайны Твин Пикса и убитой.

Страна
США
Жанр
Мистика, Криминал, Драма, Триллер
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.7 IMDb

