Суперниндзя (сериал, 2024) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

2024, Суперниндзя. Сезон 3. Серия 5
ТВ-шоу18+
Суперниндзя (сериал, 2024) сезон 3 серия 5
О сериале
Экстремальное шоу канала СТС, участники которого проходят уникальную полосу препятствий. Участники со всей России собрались, чтобы проверить себя, свою силу и выносливость на сложнейшей трассе, наполненной разнообразными испытаниями. Им предстоит пройти четыре этапа, преодолевая преграды, стоически перенося плохую погоду и самое главное — снимая горящие кольца. Среди героев — представители самых разных профессий. Ведущими же стали регбист Василий Артемьев, актриса Валерия Астапова и блогер Дмитрий Масленников. Присоединиться к соревнованию можно, если смотреть шоу «Супернидзя» онлайн в сервисе Wink.
8.6 КиноПоиск
- Режиссёр
Юрий
Кондратюк
- Актёр
Дмитрий
Масленников
- Актёр
Василий
Артемьев
- Актриса
Валерия
Астапова
- РПАктёр
Роман
Постовалов
- Сценарист
Сергей
Кашников
- Сценарист
Дмитрий
Добролюбов
- АИСценарист
Александр
Иванченко
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Фатима
Гаппоева
- АГПродюсер
Антон
Гореславский
- ГСМонтажёр
Георгий
Сеферян
- ВКОператор
Вячеслав
Клевцов