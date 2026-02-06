Суперниндзя (сериал, 2024) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

Суперниндзя. Сезон 3. Серия 10
Суперниндзя
3-й сезон
10-я серия
9.42024, Суперниндзя. Сезон 3. Серия 10
ТВ-шоу18+
Экстремальное шоу канала СТС, участники которого проходят уникальную полосу препятствий. Участники со всей России собрались, чтобы проверить себя, свою силу и выносливость на сложнейшей трассе, наполненной разнообразными испытаниями. Им предстоит пройти четыре этапа, преодолевая преграды, стоически перенося плохую погоду и самое главное — снимая горящие кольца. Среди героев — представители самых разных профессий. Ведущими же стали регбист Василий Артемьев, актриса Валерия Астапова и блогер Дмитрий Масленников. Присоединиться к соревнованию можно, если смотреть шоу «Супернидзя» онлайн в сервисе Wink.

Россия
ТВ-шоу
147 мин / 02:27

