WinkСериалыШефШеф. Возвращение8-я серия
2021, Шеф. Сезон 5. Серия 8
Криминал18+
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Шеф (сериал, 2021) сезон 5 серия 8 смотреть онлайн
О сериале
Прошло несколько лет с тех пор, как генерал Расторгуев был освобожден от должности начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и отправлен в отставку. В настоящее время Виктор Сергеевич работает начальником службы безопасности в одном из питерских банков. Работа у Расторгуева достаточно спокойная, сам себя он называет «свадебным генералом». При этом, по полицейской службе «отставник», безусловно, скучает. Он понимает, что достоин большего, чем просто протирать штаны в кабинете.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ОЛРежиссёр
Олег
Ларин
- ААРежиссёр
Анатолий
Артамонов
- АЧАктёр
Андрей
Чубченко
- Актёр
Ян
Цапник
- ТЧАктриса
Татьяна
Черкасова
- Актёр
Кирилл
Полухин
- ЭЛАктёр
Эльдар
Лебедев
- АГАктёр
Антон
Горчаков
- Актёр
Аркадий
Коваль
- Актёр
Сергей
Мардарь
- АФАктёр
Алексей
Фокин
- Актёр
Сергей
Гамов
- ВМАктёр
Валерий
Малюшин
- ОААктёр
Олег
Алмазов
- ЯИАктёр
Ярослав
Иванов
- РЖАктёр
Роман
Жилкин
- АГАктёр
Александр
Гаврилов
- АТСценарист
Андрей
Тумаркин
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- АРПродюсер
Алексей
Рыбин
- МЗХудожница
Мария
Золина
- ГКМонтажёр
Генрих
Кен
- ВМОператор
Валерий
Мюльгаут
- АВОператор
Александр
Ваталев
- ВМКомпозитор
Виталий
Муканяев