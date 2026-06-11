Шеф. Сезон 5. Серия 2
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Шеф. Возвращение
2-я серия
2021, Шеф. Сезон 5. Серия 2
Криминал18+
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Шеф (сериал, 2021) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Прошло несколько лет с тех пор, как генерал Расторгуев был освобожден от должности начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и отправлен в отставку. В настоящее время Виктор Сергеевич работает начальником службы безопасности в одном из питерских банков. Работа у Расторгуева достаточно спокойная, сам себя он называет «свадебным генералом». При этом, по полицейской службе «отставник», безусловно, скучает. Он понимает, что достоин большего, чем просто протирать штаны в кабинете.

Страна
Россия
Жанр
Криминал

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шеф»