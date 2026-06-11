Шеф. Сезон 1. Серия 4
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Шеф
1-й сезон
4-я серия
2012, Шеф. Сезон 1. Серия 4
Криминал18+

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Шеф (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Виктор Расторгуев – полковник милиции – со всей семьей переезжает в Санкт-Петербург. В Москве он перешел дорогу некоему чиновнику и был вынужден уехать. Спокойно служить в Москве – ему бы уже не дали. В Питере Расторгуев стал начальником РУВД в одном из районов города. Вместе с Расторгуевым переехала его семья – жена Ольга и 16-летний сын Павел. Они пытаются освоиться на новом месте, но все в их жизни складывается не так, как бы они хотели...

Страна
Россия
Жанр
Криминал

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шеф»