Шеф (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Виктор Расторгуев – полковник милиции – со всей семьей переезжает в Санкт-Петербург. В Москве он перешел дорогу некоему чиновнику и был вынужден уехать. Спокойно служить в Москве – ему бы уже не дали. В Питере Расторгуев стал начальником РУВД в одном из районов города. Вместе с Расторгуевым переехала его семья – жена Ольга и 16-летний сын Павел. Они пытаются освоиться на новом месте, но все в их жизни складывается не так, как бы они хотели...
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ОЛРежиссёр
Олег
Ларин
- ААРежиссёр
Анатолий
Артамонов
- АЧАктёр
Андрей
Чубченко
- Актёр
Ян
Цапник
- ТЧАктриса
Татьяна
Черкасова
- Актёр
Кирилл
Полухин
- ЭЛАктёр
Эльдар
Лебедев
- АГАктёр
Антон
Горчаков
- Актёр
Аркадий
Коваль
- Актёр
Сергей
Мардарь
- АФАктёр
Алексей
Фокин
- Актёр
Сергей
Гамов
- ВМАктёр
Валерий
Малюшин
- ОААктёр
Олег
Алмазов
- ЯИАктёр
Ярослав
Иванов
- РЖАктёр
Роман
Жилкин
- АГАктёр
Александр
Гаврилов
- Актёр
Артём
Кузьмин
- АТСценарист
Андрей
Тумаркин
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- АРПродюсер
Алексей
Рыбин
- МЗХудожница
Мария
Золина
- ГКМонтажёр
Генрих
Кен
- ВМОператор
Валерий
Мюльгаут
- АВОператор
Александр
Ваталев
- ВМКомпозитор
Виталий
Муканяев