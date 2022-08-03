WinkСериалыРусский ниндзя1-й сезон5-я серия
8.62021, Русский ниндзя. Сезон 1. Серия 5
Реалити - шоу18+
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Русский ниндзя (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Завоевавшее весь мир экстремальное шоу Ninja Warrior приезжает в Россию — этой осенью отечественным смельчакам выпадет возможность пройти сложнейшую полосу препятствий. Ведущими шоу «Русский ниндзя» стали знаменитый возмутитель спокойствия Моргенштерн, неотразимая Ида Галич и харизматичный капитан сборной России по регби Василий Артемьев.
СтранаРоссия
ЖанрРеалити - шоу
КачествоFull HD
Время121 мин / 02:01
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