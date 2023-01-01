Русский ниндзя
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Русский ниндзя
8.62021, Русский ниндзя 1 сезон
ТВ-шоу18+

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Русский ниндзя (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Завоевавшее весь мир экстремальное шоу Ninja Warrior приезжает в Россию — этой осенью отечественным смельчакам выпадет возможность пройти сложнейшую полосу препятствий. Ведущими шоу «Русский ниндзя» стали знаменитый возмутитель спокойствия Моргенштерн, неотразимая Ида Галич и харизматичный капитан сборной России по регби Василий Артемьев.

Бороться за звание русского ниндзя будут более двухсот участников со всей России: среди них чемпион Европы по спортивной гимнастике и мама в декрете, стоматолог и спортивный блогер, программист и пожарный. Им предстоит головокружительная трасса, состоящая из четырех этапов. Пройти последний за 24-летнюю историю шоу удалось всего шести участникам со всего света. Чтобы узнать, поддастся ли полоса препятствий кому-то из российских атлетов, смотрите шоу «Русский ниндзя» на нашем видеосервисе Wink!

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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