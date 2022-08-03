Русский ниндзя (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыРусский ниндзя1-й сезон
Первый сезон экстремального шоу Ninja Warrior доступен на Wink. Участникам со всей России — от мамы в декрете до пожарного — предстоит пройти головокружительную трассу из четырех этапов. Не пропустите новый проект «Русский ниндзя» 2021 — смотреть онлайн бесплатно 1 сезон уже можно только на нашем сервисе без рекламы!
Вести первый сезон решились рэп-исполнитель Моргенштерн, популярная видеоблогер Ида Галич и капитан сборной России по регби Василий Артемьев. Они поддерживают и сопровождают российских атлетов на пути к победе.
