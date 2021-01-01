Родком (сериал, 2021) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Светлана становится учительницей, передав свои обязанности в родительском комитете Сергею. Но встреча с матерью Анной Петровной в исполнении Ольги Кабо заставляет ее сомневаться в своих способностях. Из 2 сезона сериала «Родком», который можно смотреть онлайн на Wink, станет понятно, сумеют ли главные герои справиться с новыми обязанностями. Светлана и Сергей теперь живут вместе и готовятся к новому учебному году. Она теперь классная руководительница, а он — глава родительского комитета. К сожалению, семейную идиллию нарушает появление Анны Петровны, матери Светланы, которая готова критиковать дочь за каждую мелочь. А уж когда она узнает об их с Сергеем отношениях, ее возмущению нет предела. Но на этом плохие новости не заканчиваются. Теперь Анна Петровна — новая директриса школы. Чтобы узнать, выдержат ли Светлана и Сергей такое испытание, смотрите онлайн сериал «Родком» в хорошем качестве на Wink.



