Родком. Сезон 2. Серия 13
Wink
Сериалы
Родком
2-й сезон
13-я серия
9.42021, Родком. Сезон 2. Серия 13
Комедия16+

Родком (сериал, 2021) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Светлана становится учительницей, передав свои обязанности в родительском комитете Сергею. Но встреча с матерью Анной Петровной в исполнении Ольги Кабо заставляет ее сомневаться в своих способностях. Из 2 сезона сериала «Родком», который можно смотреть онлайн на Wink, станет понятно, сумеют ли главные герои справиться с новыми обязанностями. Светлана и Сергей теперь живут вместе и готовятся к новому учебному году. Она теперь классная руководительница, а он — глава родительского комитета. К сожалению, семейную идиллию нарушает появление Анны Петровны, матери Светланы, которая готова критиковать дочь за каждую мелочь. А уж когда она узнает об их с Сергеем отношениях, ее возмущению нет предела. Но на этом плохие новости не заканчиваются. Теперь Анна Петровна — новая директриса школы. Чтобы узнать, выдержат ли Светлана и Сергей такое испытание, смотрите онлайн сериал «Родком» в хорошем качестве на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Родком»